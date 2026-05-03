F1 Gp Miami Hadjar contro il muro | che rabbia dopo l' incidente

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota francese della Red Bull ha visto interrompersi la sua corsa dopo soli sei giri. Hadjar ha perso il controllo della vettura, finendo contro il muro, e ha reagito con rabbia. L’incidente ha causato la bandiera rossa e la sospensione momentanea della gara. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle condizioni del pilota dopo l’impatto.