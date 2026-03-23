L’ eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel terzo turno dell’ ATP Masters 1000 di Miami apre scenari interessanti nella corsa al numero 1 nel ranking mondiale, se non nell’immediato, almeno in prospettiva, con Jannik Sinner che potrebbe anche operare il sorpasso a metà aprile dopo il torneo di Montecarlo. Il vantaggio dello spagnolo lunedì 16 marzo era di 2150 punti: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, ma l’iberico, che lo scorso anno perse all’esordio in Florida, scarterà 10 punti, mentre con l’eliminazione al terzo turno ne ha incamerati 50. Sinner, al momento, essendo a sua volta approdato al terzo turno, risulta separato virtualmente da Alcaraz da 2140 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il possibile distacco di Sinner da Alcaraz dopo Miami: l’ipotesi minima e massima

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