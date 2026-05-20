Mike Tyson racconta quando vide sua moglie in macchina con Brad Pitt | Quel bianco maledetto

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Tyson ha condiviso un episodio in cui ha visto sua moglie seduta in macchina insieme a Brad Pitt. Secondo quanto riferito, Tyson si sarebbe rivolto in modo diretto e colorito alla presenza di Pitt, utilizzando un'espressione forte. La vicenda è stata resa nota attraverso alcune dichiarazioni pubbliche dell'ex pugile, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle conseguenze di quell'incontro. La vicenda ha attirato attenzione sui media, suscitando discussioni nel pubblico.

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Mike Tyson ha raccontato di quando vide sua moglie in macchina assieme a Brad Pitt: "Quel bianco figlio di.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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