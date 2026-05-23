Un capotreno è stato aggredito da un individuo seriale, che ha già commesso tre attacchi negli ultimi tre mesi. L'aggressore ha picchiato il dipendente mentre si trovava in servizio, e quest'ultimo ha dichiarato di aver pensato al proprio bambino durante l'aggressione. L'episodio si è verificato a Milano, con l'uomo che ha riferito di essersi messo in salvo per proteggere sé stesso e il bambino. La polizia sta indagando sui precedenti episodi attribuiti allo stesso aggressore.

Milano – E tre. Ha colpito ancora, ha colpito per la terza volta e anche questa volta ha colpito un capotreno. L’aggressione è avvenuta mercoledì, tre giorni fa, a bordo di un convoglio di Trenord, in coincidenza della stazione di Sesto San Giovanni. Al capotreno aveva assicurato che sarebbe sceso proprio a quella fermata. Invece è rimasto a bordo e quando ha nuovamente incontrato il capotreno lo ha prima spinto e poi gli è letteralmente saltato addosso. Il primo incontro tra i due era avvenuto davanti a uno dei bagni dei quali è dotato il treno. Lo scontro con il capotreno. Sprovvisto di biglietto, l’uomo si è chiuso nella toilette di bordo e da dietro la porta ha fatto sapere al capotreno che sarebbe sceso a Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Mi sono messo in salvo pensando al mio bambino”. Capotreno picchiato da un aggressore seriale: è il terzo caso in tre mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La ragazza umiliata rinata come genio medico salva il CEO e viene amata da tutti!

Sullo stesso argomento

Baby Gang accusa: “Il mio unico sbaglio è che mi sono chia**to un’ex moglie di un carabiniere. Da quel momento mi perseguitano e sono stato minacciato di morte. Mai picchiato la mia ex, querelo”Baby Gang è tornato a parlare su Instagram con alcune Stories, mentre è rinchiuso nel carcere di Busto Arstizio, dove è sottoposto a un regime di...

Leggi anche: Adam muore a 2 anni dopo l'intervento al braccio, il papà: «Mi sono fidato e me l?hanno ammazzato, il mio bambino era sano»

Mi sono messo in salvo pensando al mio bambino. Capotreno picchiato da un aggressore seriale: è il terzo caso in tre mesiL’uomo, 37enne italiano residente in Brianza, sarebbe l’autore di altri due violenti episodi tra marzo e aprile. L’ultimo caso mercoledì a Sesto San Giovanni: senza biglietto, si è rifiutato di scende ... ilgiorno.it

Proprio oggi che è il mio compleanno l'ho incontrato in giro per la città!! Ovviamente è anche un dolcissimo papà di un bambino piccolo che portava a passeggio e, incrociandoci, mi ha fatto uno sguardo profondissimo e dolce. Che dire x.com