Un bambino di due anni è deceduto dopo un intervento al braccio, secondo quanto riferito dal padre, che accusa un errore medico. La famiglia afferma di aver subito un grave lutto martedì e di sentirsi distrutta. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. Il padre ha dichiarato di aver riposto fiducia nel personale sanitario, ma il risultato è stato tragico.

ROVIGO - «La nostra vita si è bloccata martedì, hanno distrutto una famiglia. Mi sono fidato e me l’hanno ammazzato». Nel salotto di casa Seddik, a Fidenza, papà Mohamed parla a fatica. L’italiano è incerto e il dolore blocca le parole che si spezzano in gola. Accanto a lui c’è il fratello Gouda, che lo aiuta a raccontare e a mettere ordine nei ricordi. Con loro, quel giorno, c’erano anche la mamma Yasmin e Aly Harhash, portavoce della comunità egiziana. Tutti insieme per accompagnare Adam in quello che doveva essere un intervento di routine, qualcosa di semplice, come ripetuto più volte dai medici. Lo strazio Gouda prova a ricostruire gli ultimi momenti, fermandosi spesso.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Adam muore a 2 anni dopo l'intervento al braccio, il papà: «Mi sono fidato e me l?hanno ammazzato, il mio bambino era sano»

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Temi più discussi: Rovigo, bambino muore a 2 anni per un intervento al braccio. Arresto cardiaco; Adam morto a 2 anni dopo un intervento al braccio. La famiglia: È entrato in ospedale saltellando, cosa è successo in sala operatoria?; A Rovigo bimbo di due anni e mezzo morto dopo un intervento al braccio, la rabbia del papà: Era entrato in ospedale saltellando e ridendo; Adam di 2 anni muore dopo l'intervento al braccio, mamma e papà: Arrivato in ospedale ridendo e giocando, poi cos'è successo?.

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