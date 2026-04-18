Un rapper attualmente detenuto in un carcere del nord Italia ha condiviso alcune Stories su Instagram, affermando di essere perseguitato dopo aver avuto una relazione con l’ex moglie di un carabiniere. Ha dichiarato di non aver mai picchiato l’ex, ma di aver subito minacce di morte e di essere stato accusato ingiustamente. L’uomo si trova sotto un regime di sorveglianza speciale nel carcere di Busto Arsizio.

Baby Gang è tornato a parlare su Instagram con alcune Stories, mentre è rinchiuso nel carcere di Busto Arstizio, dove è sottoposto a un regime di sorveglianza speciale: “ Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire che sono colpevole di qualsiasi cosa mi accusano. Tanti di voi si chiedono perché, dopo tutte queste condanne, sono sempre stato fuori: il fatto è che quando mi arrestano va su tutti i notiziari, ma quando vengo assolto ed esce la mia innocenza fanno tutti finta di niente e stanno tutti zitti”. Dei capi d’accusa che hanno portato il 24enne rapper in carcere lo scorso 17 marzo, per possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, “ce n’è solo uno – è scritto in una delle storie pubblicate – su cui non starò zitto, né io né la mia ex compagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang accusa: “Il mio unico sbaglio è che mi sono chia**to un’ex moglie di un carabiniere. Da quel momento mi perseguitano e sono stato minacciato di morte. Mai picchiato la mia ex, querelo”

mi piaceva una tipa quando ero piccolino #babygang

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Dal carcere di Busto Arsizio arriva lo sfogo di Baby Gang, affidato ai social dopo settimane di silenzio. Il trapper, detenuto dal 17 marzo, racconta di sentirsi perseguitato e parla di una lunga serie di arresti, arrivati ormai alla quindicesima volta. Ammette di non facebook