Metrotranvia bloccata | flash mob a Milano per i 120 milioni mancanti

A Milano si è svolto un flash mob organizzato dalla Lega davanti alla sede della Città Metropolitana, in risposta al blocco della metrotranvia che collega Milano a Seregno. La protesta si è concentrata sulla mancanza di 120 milioni di euro necessari per completare i lavori. La manifestazione ha coinvolto alcuni cittadini e rappresentanti politici che hanno espresso le proprie richieste in modo pacifico.

? Cosa sapere La Lega protesta davanti alla Città Metropolitana per il blocco metrotranvia Milano-Seregno.. Mancano 120 milioni di euro per sbloccare i cantieri fermi a Desio e Seregno.. A Milano, una delegazione della Lega guidata da Andrea Villa ha messo in atto un flash mob davanti alla sede della Città Metropolitana per denunciare il blocco dei lavori della metrotranvia Milano-Seregno, causato dalla mancanza di 120 milioni di euro. La protesta scatta nel momento in cui i cantieri, che dovrebbero trasformare la mobilità del territorio, si sono svuotati degli operai. Mentre le macchine restano ferme lungo via Mazzini e via Milano a Desio, la rabbia dei cittadini e degli amministratori cresce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metrotranvia bloccata: flash mob a Milano per i 120 milioni mancanti Notizie correlate Metrotranvia Milano-Seregno: il piano per salvare i 120 milioniLe istituzioni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza hanno deciso di tentare una via diplomatica con il Ministero... Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni