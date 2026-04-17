Metrotranvia Milano-Seregno | il piano per salvare i 120 milioni

Le autorità della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza stanno lavorando con il Ministero delle Infrastrutture per cercare di ottenere i fondi necessari per il progetto della metrotranvia Milano-Seregno. L’obiettivo è sbloccare i 120 milioni di euro destinati all’opera, che al momento sono bloccati. Si tratta di un passaggio importante per il proseguimento dei lavori e la realizzazione del collegamento.

Le istituzioni della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza hanno deciso di tentare una via diplomatica con il Ministero delle Infrastrutture per sbloccare i finanziamenti necessari alla metrotranvia Milano-Seregno. L’obiettivo è garantire il completamento dell’opera senza rinunciare a tratti fondamentali del percorso, nonostante un deficit di 120 milioni di euro causato da costi imprevisti che minacciano la tenuta del progetto. La decisione è emersa durante un incontro avvenuto martedì 14 aprile presso la sede della Città Metropolitana di Milano, dove i rappresentanti degli enti locali si sono riuniti per affrontare l’emergenza economica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metrotranvia Milano-Seregno: il piano per salvare i 120 milioni Notizie correlate Il progetto per salvare la metrotranvia e portarla a Seregno (malgrado i 120 milioni di extracosti)Salvare la metrotranvia Milano-Seregno si può, malgrado i 120 milioni di extracosti. Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno e quei 120 milioni di extracosti, da Roma picche: Il Mit ha già contribuito; Metrotranvia Milano–Seregno; Metrotranvia Milano-Seregno: attesa per il tavolo di lavoro, assemblea a Sant’Ambrogio; Metrotranvia Milano-Seregno: si gioca la carta del dialogo col Ministero. Metrotranvia Milano-Seregno in bilico dopo un’attesa di 20 anni. I 120 milioni di extracosti sono un caso: Tavolo con il MitPer Corbetta (Lega) con cantieri già aperti e cronoprogramma in ritardo di due anni c’è stata una gestione pessima da parte della Città Metropolitana. I consiglieri Pd: Serve spirito di collabora ... ilgiorno.it Metrotranvia Milano-Seregno: si gioca la carta del dialogo col MinisteroLo hanno deciso i Comuni, Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza. Il problema sono quei 120 milioni di extra costi che fermano l'opera (con cantieri già avviati anche in Brianza) ... monzatoday.it Fronte comune dei sindaci della futura metrotranvia Milano-Seregno. Città Metropolitana e PD puntano a un "patto istituzionale", la Lega attacca: "Cattiva gestione, si trovino le risorse altrove". - facebook.com facebook L’opera è ferma per 120 milioni di extracosti. I Comuni chiedono un incontro urgente al Governo per sbloccare il progetto #Milano #15aprile2026 x.com