La metro A sarà chiusa dalle 21 di venerdì 22 maggio fino alla fine del servizio di sabato 23 maggio per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Durante questo periodo, sono attive le navette sostitutive MA1 e MA2 per i collegamenti lungo la tratta. La chiusura riguarda le due serate e la giornata seguente, con il servizio regolare ripristinato domenica mattina.

Atac comunica che, per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, la metro A sarà chiusa dalle ore 21 di venerdì 22 maggio fino al termine del servizio di sabato 23 maggio. Le ultime corse partiranno alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina, mentre per tutta la durata dell’interruzione saranno attive le linee bus sostitutive: MA1 Battistini – Arco di Travertino. MA2 Flaminio – Anagnina. Sabato 23 maggio il servizio della linea A resterà sospeso per l’intera giornata e sarà completamente sostituito dalle navette bus. Qui il link ufficiale Atac con tutte le fermate, gli orari e i dettagli del servizio sostitutivo: ATAC ROMA Segui le nostre pagine social per aggiornamenti su traffico, trasporti e viabilità a Roma: Instagram: @ romadailynews Facebook: Roma Daily News TikTok: @ romadailynews Leggi anche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Metro A chiusa il 22 e 23 maggio: attive le navette sostitutive MA1 e MA2

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