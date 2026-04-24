Dal 25 aprile e fino a settembre attive le navette a Portonovo Il 1 maggio parcheggi a pagamento

A Portonovo, a partire da domani, sabato 25 aprile, entreranno in funzione delle navette gratuite che collegano il parcheggio superiore con la piazzetta. La misura resterà attiva fino a settembre. Inoltre, il primo maggio sarà istituito il pagamento per i parcheggi nella zona.

Da domani, sabato 25 aprile, a Portonovo sarà attivo il bus-navetta gratuito dal parcheggio a monte fino alla piazzetta. Il servizio andrà avanti fino a settembre. Nelle giornate di domani e domenica 26 aprile tutti i parcheggi a Portonovo, sia a monte sia nell’area Lago GrandeTorre, saranno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Marina di Pisa, parcheggi a pagamento ad aprile e maggio nei giorni festivi: via alla sperimentazioneDisposta, in via sperimentale, dal Comune di Pisa l’estensione della sosta a pagamento nel centro abitato di Marina di Pisa nei mesi di aprile e...

Zone rosse prorogate fino al 30 settembre: attive anche a San Donato MilaneseMilano, 18 marzo 2026 – Si è svolto oggi, a Milano, il Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non solo; Gli orari dell'ascensore del Passetto di Ancona.