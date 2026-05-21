Metro A chiusa a Roma il 22 e 23 maggio attivati bus sostitutivi | orari e fermate delle navette

La linea della metropolitana A di Roma sarà inattiva nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, a causa di interventi di rinnovo sulla linea. Durante questo periodo, saranno attivate navette sostitutive per coprire le tratte normalmente servite dalla metropolitana. Le autorità hanno pubblicato orari e fermate delle navette per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti durante la chiusura temporanea. La chiusura interessa sia le corse serali di venerdì che l’intera giornata di sabato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui