Metro A chiusa a Roma il 22 e 23 maggio attivati bus sostitutivi | orari e fermate delle navette
La linea della metropolitana A di Roma sarà inattiva nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, a causa di interventi di rinnovo sulla linea. Durante questo periodo, saranno attivate navette sostitutive per coprire le tratte normalmente servite dalla metropolitana. Le autorità hanno pubblicato orari e fermate delle navette per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti durante la chiusura temporanea. La chiusura interessa sia le corse serali di venerdì che l’intera giornata di sabato.
A causa di lavori di rinnovamento della linea, la metro A di Roma sarà chiusa nella serata di venerdì 22 maggio e per tutta la giornata di sabato 23. Attivati bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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