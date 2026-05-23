Meteo Terni sull’Umbria arriva il primo caldo estivo | in città si toccano i 33 gradi

A Terni, l’aria si è fatta calda con temperature che hanno raggiunto i 33 gradi. L’Umbria si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo estivo, che dovrebbe intensificarsi dall’inizio della prossima settimana. La situazione meteorologica indica un aumento delle temperature nella regione, con condizioni di caldo intenso che riguarderanno principalmente le ore diurne.

Il caldo estivo sta iniziando a farsi sentire a Terni e sarà soprattutto dall’inizio della prossima settimana che l’Umbria entrerà nella prima vera fase bollente della stagione. Dopo il graduale aumento delle temperature registrato tra venerdì e sabato, già a partire da domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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