Meteo arriva il caldo fino a 33 gradi nel weekend | le previsioni di Giuliacci
Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature a partire da sabato 23 maggio, con massimi che potranno raggiungere i 33 gradi nel Centro-Nord. Il colonnello Mario Giuliacci ha confermato questa tendenza durante un'intervista a Fanpage.it, annunciando un’ondata di caldo che interesserà diverse zone del Paese nel fine settimana. La situazione si presenta stabile, con temperature in crescita rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo continueranno a essere soleggiate e prive di precipitazioni significative.
Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Da sabato 23 maggio arriva il caldo, con punte di 33 gradi soprattutto al Centro-Nord. Non si tratta però di anticiclone africano, ma di correnti subtropicali atlantiche che determineranno un aumento delle temperature fino a mercoledì 27 maggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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