Questa settimana si prevedono due giorni di temporali, gli ultimi di un periodo instabile prima che l'alta pressione prenda il sopravvento. Dopo queste giornate, il clima dovrebbe stabilizzarsi e il caldo diventerà protagonista. Le previsioni meteo indicano che l’instabilità atmosferica sarà presente solo temporaneamente, lasciando spazio a condizioni più stabili e soleggiate. La fine di maggio si avvicina con un cambiamento netto delle condizioni climatiche, che influenzerà le giornate successive.

In questa settimana avremo i primi due giorni caratterizzati da gli ultimi “disturbi”, frutto di un'instabilità ancora in grado di comandare, ma successivamente sarà l'alta pressione a dire la sua. Secondo Meteo Giuliacci, infatti, avremo sole e caldo con un vero e proprio anticipo di estate. Nella giornata di martedì 19 maggio i temporali che interesseranno specialmente il Centro-Sud. Questa instabilità è frutto del passaggio di correnti fresche in quota gestite da un vortice posizionato sulla Gran Bretagna. L'aria più fredda incontrerà il caldo accumulato al suolo sarà la “scintilla” per portare alla formazione di temporali. Questi ultimi interesseranno le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo Giuliacci, ultimi temporali prima del caldo. Fine maggio decisivo

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