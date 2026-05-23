meteo estate in anticipo con temperature di 33 35

Le temperature sono salite in anticipo rispetto alla stagione, con massime che superano di circa sette gradi la media stagionale. La prossima settimana, le temperature potrebbero raggiungere tra i 33 e i 35 gradi, soprattutto nelle zone del Centro-Nord. Questa ondata di caldo anticipata dura da alcuni giorni e si prevede che si protragga nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Estate in anticipo di un mese, con massime si 7 gradi superiori alla media climatologica e temperature che la prossima settimana potranno toccare in 33-35 gradi soprattutto al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo della prima ondata di calore del 2026, attesa proprio tra il 24 e il 27 maggio. “Entreremo in un periodo caratterizzato da un sensibile, costante aumento delle massime: il caldo si farà sentire in modo particolare sulle regioni centro-settentrionali, portandosi nettamente sopra le medie stagionali, almeno di 6-7 gradi – spiega Tedici -. Il picco di questa prima Ondata... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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