Le previsioni meteo per il fine settimana e l’inizio della prossima settimana indicano un aumento delle temperature al Sud, con un possibile anticipo dell’estate. Gli esperti di IlMeteo.it segnalano che la situazione cambierà in modo più netto in queste zone, portando condizioni di tempo più caldo rispetto ai giorni precedenti. La regione meridionale si prepara quindi a un aumento delle temperature, mentre per il resto del paese le variazioni saranno meno marcate.

L'attenzione degli esperti meteo de IlMeteo.it si sposta sul weekend e soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando la situazione cambierà in modo ben più deciso, soprattutto al Sud. Un vortice, in approfondimento tra la Penisola Iberica e il Marocco, favorirà la risalita di correnti molto calde di origine sub-sahariana, dirette proprio verso i settori più meridionali del nostro Paese. Lunedì 11 maggio scoppierà l'estate con valori in rapido aumento che potranno superare i 30°C, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria, con picchi addirittura di 33°C nelle zone interne della Sicilia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, temperature: anticipo di estate al sud?

Extreme Temperatures Bake The Southwest As Record-Breaking Heat Wave Ushers In Early Summer Feel

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