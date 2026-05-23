Messina maxi-trappola letale nei boschi | scatta il monitoraggio

Notizia in breve

Gli agenti della Polizia Metropolitana di Messina hanno scoperto una maxi-trappola metallica clandestina in un'area boschiva sopra Santa Lucia del Mela, vicino a un torrente. L’installazione si trova in una zona impervia e non accessibile facilmente. La trappola è stata individuata durante un’attività di monitoraggio nel territorio. Le autorità stanno continuando le verifiche per comprendere se ci siano altre installazioni simili nella zona.