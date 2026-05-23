Messina maxi-trappola letale nei boschi | scatta il monitoraggio
Gli agenti della Polizia Metropolitana di Messina hanno scoperto una maxi-trappola metallica clandestina in un'area boschiva sopra Santa Lucia del Mela, vicino a un torrente. L’installazione si trova in una zona impervia e non accessibile facilmente. La trappola è stata individuata durante un’attività di monitoraggio nel territorio. Le autorità stanno continuando le verifiche per comprendere se ci siano altre installazioni simili nella zona.
Gli agenti della Polizia Metropolitana di Messina hanno individuato una nuova maxi-trappola metallica clandestina nei boschi sopra Santa Lucia del Mela, operazione avvenuta in un’area impervia vicino al torrente. Il ritrovamento, segnalato dal comandante del Corpo, il colonnello Domenico Martino, avviene a pochi giorni da un precedente intervento analogo nello stesso comprensorio montano. Il manufatto recuperato dai militari presenta caratteristiche tecniche preoccupanti per l’ambiente locale. Si tratta di una struttura robusta, priva di qualsiasi marchio identificativo o autorizzazione prevista dalle norme regionali sulla gestione della fauna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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