Bracconaggio nei boschi di Santa Lucia del Mela salvata una martora intrappolata | scatta denuncia e sequestro della trappola
Nelle aree boschive di Santa Lucia del Mela è stata trovata una martora imprigionata in una gabbia metallica nascosta tra gli alberi. La trappola, che aveva catturato l’animale, è stata sequestrata e sono state avviate le indagini per identificare chi l’abbia posizionata. La presenza della gabbia ha portato alla denuncia di una persona coinvolta nel presunto bracconaggio. La martora è stata liberata e affidata alle cure di un centro di recupero faunistico.
Una gabbia metallica nascosta tra la fitta vegetazione e, all’interno, una martora rimasta intrappolata. È quanto scoperto nei boschi di Santa Lucia del Mela, nel Messinese, lungo un sentiero impervio che dal torrente sale verso Pizzo Babaschi e Rocca Timpogna, dove un gruppo di escursionisti ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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