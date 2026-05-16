Bracconaggio nei boschi di Santa Lucia del Mela salvata una martora intrappolata | scatta denuncia e sequestro della trappola

Nelle aree boschive di Santa Lucia del Mela è stata trovata una martora imprigionata in una gabbia metallica nascosta tra gli alberi. La trappola, che aveva catturato l’animale, è stata sequestrata e sono state avviate le indagini per identificare chi l’abbia posizionata. La presenza della gabbia ha portato alla denuncia di una persona coinvolta nel presunto bracconaggio. La martora è stata liberata e affidata alle cure di un centro di recupero faunistico.

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