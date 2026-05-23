Sono stati trovati DVD appartenenti alla famiglia Messina Denaro contenenti riprese video domestiche. Le immagini, inviate dalle sorelle del boss, mostrano scene private che sembrano aver superato i controlli delle forze dell’ordine. Le domande principali riguardano il metodo usato per far passare i DVD senza essere scoperti e il contenuto delle registrazioni, che non sono ancora state rese pubbliche.

? Domande chiave Come facevano i DVD a superare il controllo della polizia?. Cosa nascondevano le riprese domestiche inviate dalle sorelle del boss?. Perché il latitante rifiutava il legame con il proprio nipote?. Quali dettagli della vita familiare sono emersi dalle microspie a Castelvetrano?.? In Breve Le sorelle Rosalia, Giovanna e Bice inviavano DVD con riprese domestiche dal 2020.. Il 20 settembre 2021 il boss ricevette notizie sul compleanno di Lorenza Santangelo.. Messina Denaro manifestò distacco verso il nipote dopo aver visto i video di Giovanna.. Le comunicazioni riguardavano anche la salute di Filippo Guttadauro e Francesco.. A... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina Denaro, i DVD della famiglia: video per colmare il vuoto

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