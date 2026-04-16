Sannio Dimensione Bandecchi punta a colmare il vuoto politico

Nel Sannio, il movimento Dimensione Bandecchi ha annunciato la nomina di Fabio Serpini Benedetto come nuovo coordinatore provinciale di Benevento. Questa scelta mira a rafforzare la presenza del gruppo nella regione, con l’obiettivo di aumentare la propria visibilità e influenzare il panorama politico locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui piani futuri del movimento.

Il movimento Dimensione Bandecchi punta a consolidare la propria presenza nel Sannio con la nomina di Fabio Serpini Benedetto come nuovo coordinatore provinciale di Benevento. La decisione, che segna l’inizio di una fase di espansione territoriale per la formazione politica guidata da Stefano Bandecchi, mira a creare un legame diretto tra le istituzioni e la cittadinanza locale, superando la percezione di un sistema isolato dalle necessità reali della provincia. Nuove strategie per il radicamento sannita e l’ascolto del territorio. L’incarico affidato a Fabio Serpini Benedetto non rappresenta solo un cambio di leadership, ma l’avvio di un progetto volto a rendere il movimento una realtà presente e riconoscibile nelle dinamiche della provincia beneventana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio, Dimensione Bandecchi punta a colmare il vuoto politico Notizie correlate Povertà, Bandecchi (Dimensione): "La politica non vede il Paese reale. Sveglia"“Vicende personali, legge elettorale, rimpasto, leadership: sveglia politica, il Paese reale non questo ma quello di 13 milioni e 265mila italiani a... Abruzzo: Pasqualone guida Dimensione Bandecchi dal 9 marzoLa politica regionale abruzzese registra un movimento significativo con la nomina di Massimo Pasqualone a coordinatore regionale di Dimensione...