Messico e UE | nuovo accordo per abbattere i dazi e sfidare Trump
Messico e Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo che prevede la riduzione dei dazi sui prodotti agroalimentari, con l’obiettivo di aumentare gli scambi commerciali tra le due aree. L’intesa mira a sfidare le politiche commerciali di Trump e a favorire le esportazioni di prodotti europei e messicani. Il nuovo accordo potrebbe influenzare i prezzi dei prodotti agroalimentari italiani, rendendoli più competitivi sul mercato messicano. Il Messico ha applicato dazi elevati sui prodotti asiatici, in parte per proteggere le produzioni locali.
?? Punti chiave Come influirà l'accordo sul prezzo dei prodotti agroalimentari italiani? Perché il Messico ha imposto dazi così alti sui prodotti asiatici? Quali settori europei beneficeranno del taglio immediato dei dazi doganali? Come potrà l'Europa proteggere le imprese dalle pressioni di Trump??? In Breve Interscambio UE-Messico a 86,8 miliardi di euro nel corso del 2025. Export italiano verso Messico pari a 6 miliardi di euro con surplus di 4,45 miliardi. Messico impone dazi al 50% . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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