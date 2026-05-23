Messico e UE | nuovo accordo per abbattere i dazi e sfidare Trump

Notizia in breve

Messico e Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo che prevede la riduzione dei dazi sui prodotti agroalimentari, con l’obiettivo di aumentare gli scambi commerciali tra le due aree. L’intesa mira a sfidare le politiche commerciali di Trump e a favorire le esportazioni di prodotti europei e messicani. Il nuovo accordo potrebbe influenzare i prezzi dei prodotti agroalimentari italiani, rendendoli più competitivi sul mercato messicano. Il Messico ha applicato dazi elevati sui prodotti asiatici, in parte per proteggere le produzioni locali.