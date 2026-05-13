Il Messico e l’Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo commerciale volto a rafforzare gli scambi tra le due parti. L’intesa mira a migliorare le condizioni di accesso ai mercati e a facilitare le esportazioni di prodotti. La firma arriva in un momento in cui il governo messicano cerca di posizionarsi come hub produttivo per l’Europa, puntando a incrementare le relazioni commerciali con altri partner come gli Stati Uniti.

? Punti chiave Come influenzerà questo accordo la strategia commerciale del Messico verso gli USA?. Perché il Messico punta a diventare un hub produttivo per l'Europa?. Quali settori economici trarranno maggior beneficio dai nuovi flussi di investimento?. Quanto peserà la diversificazione europea sulla dipendenza economica da Washington?.? In Breve Firma prevista a Città del Messico il 22 maggio tra Sheinbaum e von der Leyen. Esportazioni messicane verso l'UE pari a 27,6 miliardi di dollari nel 2025. Importazioni europee verso il Messico raggiunte a 67 miliardi di dollari. Strategia di diversificazione contro i dazi previsti dal mandato di Donald Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico e UE: nuovo accordo per blindare l’economia e gli scambi

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