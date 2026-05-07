Dazi nuovo avvertimento di Trump all’Ue | Rispettate l’accordo o dal 4 luglio le tariffe saliranno

Un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio online rivolto all’Unione europea, in cui avverte che le tariffe sulle merci aumenteranno dal 4 luglio se non verranno rispettati gli impegni presi in un accordo commerciale firmato a Turnberry, in Scozia. Nel messaggio si legge che l’attesa è paziente e che l’accordo rappresenta il più grande mai siglato tra le parti.

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Donald Trump lancia in un post su Truth un avvertimento all’ Unione europea, affermando di attendere “pazientemente che l’Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre!”. Il post su Truth con cui Trump ha minacciato un nuovo aumento delle tariffe. (Fonte: Truth Social, Donald Trump) In quell’occasione, scrive il presidente Usa, “è stata fatta la promessa che l’Ue avrebbe adempiuto ai propri obblighi e che, in conformità con l’accordo, avrebbe azzerato i propri dazi! Ho accettato di concederle tempo fino al 250° anniversario della nostra Nazione; in caso contrario, purtroppo, i loro dazi schizzerebbero immediatamente a livelli ben più elevati “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, nuovo avvertimento di Trump all’Ue: “Rispettate l’accordo o dal 4 luglio le tariffe saliranno” L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Dazi, ultimatum di Trump all’Ue: “Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano”(Adnkronos) – Ultimatum di Donald Trump all'Unione europea sui dazi: se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti... Leggi anche: Dazi, Trump cambia ancora e porta le tariffe dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore oggi? L'Europa: ora è a rischio l'accordo di luglio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tra dazi e blocco dello Stretto di Hormuz: l’economia Usa alla prova del nove; Dazi Usa su auto Ue, Urso: Non ancora formalizzati. Da Washington: Presto in arrivo; Ecco chi si arricchisce dopo gli annunci di Trump su guerra e dazi: così funziona l'insider trading all'ombra di Trump; AUTOMOTIVE - Avvertimento dei produttori stranieri ai dazi di Trump. Nuovo ultimatum di Trump alla UE: Sì all'intesa sui dazi entro il 4 luglio o le tariffe salirannoLa mossa sposta in avanti i dazi più alti minacciati in questi giorni. L'Europarlamento vuole clausole di salvaguardia per gestire la volatilità del presidente USA ... rainews.it Tra dazi e blocco dello Stretto di Hormuz: l’economia Usa alla prova del noveL'aumento dei prezzi causato dai dazi sommato a quello dell'energia provocato dal blocco di Hormuz mettono alla prova l'economia Usa. fortuneita.com "Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione europea si autoimpone" - facebook.com facebook In Ue round finale per l'ok all'intesa sui dazi. Il pressing degli Usa Il punto di @michelezamora #ANSAEuropa #dazi x.com