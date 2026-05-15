Trekking e sapori | torna la Merenda nell’Oliveta a Costa d’Oneglia

Torna la tradizionale Merenda nell’Oliveta a Costa d’Oneglia, un evento che unisce escursioni tra gli ulivi e degustazioni di prodotti locali. Il percorso di trekking si svolgerà lungo un sentiero tra gli oliveti, offrendo ai partecipanti la possibilità di percorrere una strada che attraversa le zone rurali della zona. L’evento si collega alle celebrazioni dell’80° anniversario di una storica azienda italiana, richiamando le tradizioni agricole e gastronomiche della regione.

? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente il percorso di trekking tra gli ulivi?. Come si collegano le tradizioni rurali all'80° anniversario della Italiana?. Perché l'amministrazione punta a valorizzare le frazioni tramite il turismo lento?. Quali sono i dettagli del percorso per partecipare alla merenda finale?.? In Breve Ritrovo ore 09:30 presso il Circolo Manuel Belgrano di Costa d'Oneglia. Trekking di 5 km livello T tra i sentieri rurali locali. Evento in concomitanza con l'80° anniversario della Italiana. L'assessore Sasso promuove l'olio extravergine come motore di crescita economica. Sabato 23 maggio 2026, la sesta edizione della Merenda nell’Oliveta porterà l’Associazione Nazionale Città dell’Olio a celebrare le tradizioni rurali di Imperia presso la frazione di Costa d’Oneglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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