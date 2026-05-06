Il Comune di Carlantino è entrato nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio nel 2023. La decisione rientrava fra gli interventi programmatici dell’amministrazione comunale carlantinese all’interno di un’ampia proposta, che aveva la finalità di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Il paese di Carlantino ha una forte vocazione olivicola e la valorizzazione dell’olio locale corrisponde alle esigenze di sviluppo economico e turistico del comune carlantinese. L’Associazione Nazionale “Citta dell’Olio” ha la sua sede nel Senese, a Monteriggioni. Fondata nel 1994, riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Merenda nell’Oliveta, a Carlantino ‘L’olio della Repubblica”

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