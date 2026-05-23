Durante la Sprint di Montreal, il pilota italiano ha espresso frustrazione via radio ai box, criticando la difesa di un avversario ritenuta scorretta. Nel frattempo, un altro pilota ha accusato il rivale di averlo spinto fuori dalla pista. Il team principal ha risposto ai piloti con un invito a concentrarsi sulla guida, evitando ulteriori conflitti. La gara ha evidenziato tensioni tra alcuni partecipanti e ha coinvolto anche discussioni sulla correttezza delle azioni in pista.

Anche Kimi Antonelli ha perso l’innocenza. In diretta radio. E’ successo nella Sprint del Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, uno che di coraggio e istinto ne sapeva qualcosa. Solo che stavolta l’istinto del ragazzo di Bologna si è scontrato con la legge più dura della Formula 1: la lotta tra compagni di squadra. Mercedes in parata: George Russell primo, Antonelli secondo. Fuga per la vittoria. Sì, ma di chi? Al 6° giro, Kimi ha deciso che aspettare non bastava più. Ha attaccato Russell all’esterno di curva 1, cercando di prepararsi l’interno nella piega successiva. George l’innocenza l’ha già persa da tempo, e ha chiuso il compagno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes, che tensione! Rabbia Kimi: "Russell mi ha buttato fuori". Wolff: "Pensa a guidare"

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