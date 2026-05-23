Mercato Napoli Juan Jesus verso l’addio | il nome per sostituirlo

Il Napoli sta cercando un sostituto per Juan Jesus, in uscita dalla squadra. Il primo obiettivo per la difesa è Mario Gila, attualmente alla Lazio. La società sta accelerando i contatti con il club biancoceleste e mira a concludere l’affare prima che si inseriscano altri club europei. La trattativa si concentra sulla definizione delle condizioni e sulla tempistica di un possibile trasferimento.

Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli per la difesa: Manna accelera i contatti con la Lazio e vuole chiudere prima della concorrenza europea. Gila: la scelta per rimpiazzare Juan Jesus. L’addio di Juan Jesus è ormai definito. Il difensore brasiliano lascerà Napoli al termine della stagione, liberando una casella cruciale in retroguardia. Gli azzurri hanno già identificato il profilo ideale per sostituirlo: Mario Gila della Lazio rappresenta la soluzione prescelta dalla dirigenza partenopea, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo offre esattamente quello che serve. Età giusta, qualità tecniche consolidate e ampi margini di miglioramento futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Bomba Napoli, 2 verso l'addio

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