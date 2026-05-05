Sul mercato del Napoli si torna a parlare di Juan Jesus, in bilico tra partenza e permanenza. La possibile uscita del difensore brasiliano apre una finestra di opportunità per i dirigenti, che stanno valutando alcuni profili giovani e promettenti come possibili sostituti. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane.

Juan Jesus verso l’addio al Napoli apre uno scenario di mercato delicato in difesa. La partenza del brasiliano crea uno spazio che gli azzurri intendono colmare con profili giovani e promettenti. Juan Jesus in partenza: il Napoli cerca il sostituto. La cessione di Juan Jesus non rappresenta una sorpresa nel ciclo di rinnovamento avviato dal club partenopeo. Il difensore brasiliano, dopo aver fornito contributi importanti nelle scorse stagioni, è destinato a cambiare aria. Questa decisione costringe la dirigenza napoletana a individuare soluzioni concrete per la linea difensiva. Il mercato estivo diventa cruciale per non compromettere la competitività della squadra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Juan Jesus in partenza? Spuntano due nomi per sostituirlo

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