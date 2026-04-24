Juan Jesus verso l’addio | il Napoli punta a ringiovanire

Il difensore brasiliano si avvicina alla rescissione del contratto, mentre il club partenopeo sta pianificando un cambio generazionale nel reparto difensivo. La società ha comunicato di voler rinnovare la rosa e puntare su giocatori più giovani. La trattativa tra le parti è in corso, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe portare a un addio ufficiale del calciatore.

Il Napoli sta iniziando a impostare una nuova fase del proprio progetto tecnico. Dopo aver scelto negli ultimi anni giocatori di esperienza per tornare subito ad alti livelli e vincere, il club guarda ora a una rosa più giovane, più sostenibile e più adatta a reggere anche nel medio periodo. L’idea della società è quella di abbassare gradualmente l’età media senza perdere competitività. Non una rivoluzione improvvisa, ma una transizione pensata per tenere insieme presente e futuro. In questa direzione rientrano anche le valutazioni sui giocatori più esperti e sui contratti da gestire nei prossimi mesi. Tra i dossier aperti c’è anche quello di Juan Jesus.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Juan Jesus verso l’addio: il Napoli punta a ringiovanire Notizie correlate Napoli, Juan Jesus potrebbe dire addio a fine stagione. Schira: “Rinnovo? Più no che sì”Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza. Rinnovi in vista: Juan Jesus e Spinazzola verso la confermaIl Napoli inizia a pianificare le prime mosse in vista della prossima stagione, con alcune . Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan Jesus; Napoli, Juan Jesus: Mi assume la responsabilità, gli errori fanno male; Juan Jesus rimane al Napoli? Il club azzurro ha preso una decisione; Juan Jesus sempre più lontano da Napoli, Spinazzola nodo da sciogliere: il punto. Juan Jesus verso l’addio: il Napoli punta a ringiovanireForzAzzurri.net - Juan Jesus verso l’addio: il Napoli punta a ringiovanire Il Napoli sta iniziando a impostare una nuova fase del proprio progetto tecnico. Dopo aver scelto ... forzazzurri.net Juan Jesus-Napoli ai titoli di coda? Trattativa per il rinnovo in fase di stalloIl difensore brasiliano, in scadenza a giugno 2026, non dovrebbe infatti rinnovare con il Napoli: le trattative per il prolungamento risultano ferme ... tuttonapoli.net Futuro in bilico per Juan Jesus Che scelta prendereste sul difensore brasiliano - facebook.com facebook Juan Jesus e le scuse social ai tifosi del #Napoli: "Non sono stato al mio livello, mi assumo la responsabilità" x.com