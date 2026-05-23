Bernasconi rimane una possibilità per la Juventus, mentre l’ipotesi di un trasferimento di Sarri all’Atalanta potrebbe modificare gli equilibri di mercato. La società bianconera valuta ancora l’opzione, senza conferme ufficiali, mentre l’eventuale arrivo dell’allenatore all’altra squadra potrebbe influenzare le trattative e le strategie di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da entrambe le parti.

di Francesco Spagnolo Mercato Juve, Bernasconi resta una possibilità per i bianconeri e l’arrivo di Sarri all’Atalanta potrebbe rappresentare una svolta. Il mercato estivo sta entrando nel vivo e le strategie dei club italiani si intrecciano in modo sorprendente sull’asse Torino-Bergamo. Al centro di queste manovre c’è il profilo di Lorenzo Bernasconi, un giovane talento che sta attirando l’attenzione dei principali addetti ai lavori per le sue grandi doti tecniche e atletiche. Fino a questo momento, le prestazioni offerte dal ragazzo hanno dimostrato una maturità fuori dal comune. Il giovane Bernasconi ha incarnato perfettamente il modello Atalanta, un sistema calcistico storicamente basato sull’intensità, sulla spinta costante lungo le corsie esterne e su una mentalità fortemente propositiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Bernasconi resta una possibilità. Cosa cambia per i bianconeri in caso di arrivo di Sarri all’Atalanta

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