Il difensore Kim Juve rimane una possibile opzione per la Juventus, ma ci sono alcuni ostacoli da superare. La trattativa si concentra principalmente sulla questione dell’ingaggio, che è molto elevato rispetto alle disponibilità del club. Finora, non ci sono ancora accordi definitivi, e la questione rappresenta il principale ostacolo alla conclusione dell’affare. La società sta valutando i prossimi passi da intraprendere per trovare una soluzione.

di Francesco Spagnolo Kim Juve, il difensore resta assolutamente una possibilità per i bianconeri. Da superare l’ostacolo dell’ingaggio, che è comunque molto alto. Il mercato estivo si preannuncia rovente e uno dei nomi più caldi per la difesa è quello dell’ex colonna del Napoli. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione del centrale coreano, accostandolo con forza a un possibile ritorno in Serie A. Il nome di Kim sta circolando con insistenza, alimentando i sogni dei tifosi bianconeri che cercano un erede all’altezza per blindare il reparto arretrato. Secondo l’esperto di calciomercato, il difensore potrebbe effettivamente lasciare la Germania dopo una stagione tra luci e ombre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juve, il difensore resta una possibilità per i bianconeri. C’è da superare un ostacolo. Di cosa si tratta

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