Kim Juve il difensore resta una possibilità per i bianconeri C’è da superare un ostacolo Di cosa si tratta
Il difensore Kim Juve rimane una possibile opzione per la Juventus, ma ci sono alcuni ostacoli da superare. La trattativa si concentra principalmente sulla questione dell’ingaggio, che è molto elevato rispetto alle disponibilità del club. Finora, non ci sono ancora accordi definitivi, e la questione rappresenta il principale ostacolo alla conclusione dell’affare. La società sta valutando i prossimi passi da intraprendere per trovare una soluzione.
di Francesco Spagnolo Kim Juve, il difensore resta assolutamente una possibilità per i bianconeri. Da superare l’ostacolo dell’ingaggio, che è comunque molto alto. Il mercato estivo si preannuncia rovente e uno dei nomi più caldi per la difesa è quello dell’ex colonna del Napoli. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione del centrale coreano, accostandolo con forza a un possibile ritorno in Serie A. Il nome di Kim sta circolando con insistenza, alimentando i sogni dei tifosi bianconeri che cercano un erede all’altezza per blindare il reparto arretrato. Secondo l’esperto di calciomercato, il difensore potrebbe effettivamente lasciare la Germania dopo una stagione tra luci e ombre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Kim alla Juve, l’acquisto del difensore si può fare solo a una determinata condizione. Di cosa si trattadi Angelo CiarlettaKim alla Juve, l’acquisto del calciatore coreano si può fare solamente a una determinata condizione.
Mingueza alla Juve, i bianconeri continuano a pensare allo spagnolo per rinforzare la difesa. C’è un ostacolo da superarePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?; Altro che nostalgia dell'Italia: Kim Min-jae ha scelto il proprio futuro, Milan gelato; ? Mercato Juve, Inter-Kim, Lukaku via e Svilar ? Le news di oggi ?; Le voci su Inter, Milan e Juve sono vere? Kim risponde e cita il Napoli.
Romano: La Juventus in passato ha pensato a Kim Min Jae. Il difensore guadagna molto al Bayern e per rivederlo in Italia…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Kim Min Jae che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate: Kim Min Jae di nuovo in Italia? È una ... tuttojuve.com
Kim Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore coreano del Bayern. Ma per il momento non c’è una trattativa concretaKim Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore coreano del Bayern. Ma per il momento non c'è una trattativa concreta ... juventusnews24.com
KIM PIACE ALLA JUVE A Spalletti stuzzica l'idea di riabbracciare il suo difensore dello Scudetto a Napoli, ma per Fabrizio Romano devono tornare i conti Kim percepisce circa 8 milioni di euro al Bayern Monaco: troppi per qualsiasi difensore in Serie A - facebook.com facebook
Lo ha definito più volte come “animale”: e se fosse proprio Kim il rinforzo in difesa della Juve E in un’intervista con Chiellini nel 2022, Spalletti si lasciò andare a parole decisamente importanti che, chissà, potrebbero anche ritornare d’attualità… #juve #ki x.com