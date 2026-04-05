In vista della partita tra Atalanta e Juventus, si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Scamacca e Hien, entrambi in forte dubbio. La squadra sta monitorando le rispettive condizioni fisiche e le possibilità di averli a disposizione per la prossima sfida. Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora sui loro eventuali recuperi, mentre lo staff medico valuta le risposte ai trattamenti e gli esami clinici recenti.

di Francesco Spagnolo Atalanta Juve, Scamacca e Hien restano in forte dubbio per la sfida contro i bianconeri. Le loro condizioni e le possibilità di recupero. Ultime. Il countdown per il big match tra Atalanta Juve entra nel vivo, ma le notizie che arrivano dall’infermeria di Zingonia non lasciano dormire sonni tranquilli a Palladino. La marcia verso la sfida dell’11 aprile si complica terribilmente a causa delle condizioni fisiche di due pedine fondamentali dello scacchiere nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allarme è scattato per Gianluca Scamacca e Isak Hien. Stando a quanto afferma Sky Sport, entrambi sono fermi a causa di due fastidi fisici e ne avranno ancora per dieci giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve, Palladino recupera questi due giocatori? Le condizioni e le possibilità di essere in campo contro i bianconeri

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