Mercato Juve | due colpi a centrocampo tutti i nomi da Anguissa a Goretzka Ma il preferito di Spalletti è…

Il mercato della Juventus si concentra sul rafforzamento del centrocampo con diversi nomi sul tavolo. Tra i più accreditati ci sono giocatori provenienti da vari campionati, tra cui Anguissa e Goretzka. La società sta valutando diverse opzioni per inserire elementi di qualità nella rosa, con alcune preferenze espresse dall'allenatore. La trattativa continua a svilupparsi e non sono ancora state ufficializzate le firme.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti per la mediana è lui. Qualora la Juventus centrasse la qualificazione in Champions League e riuscisse a monetizzare la cessione di Teun Koopmeiners, il piano della dirigenza bianconera sarebbe chiaro: regalare a Luciano Spalletti due rinforzi di spessore internazionale per la mediana. Come riferito da Tuttosport, l’obiettivo è inserire nel motore bianconero certezze granitiche e personalità. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sullo sfondo resta sempre la vigile attenzione per Franck Kessié, ma il vero grande sogno dell’estate porta il nome di Leon Goretzka, profilo che garantirebbe fisicità ed esperienza ai massimi livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è… Notizie correlate Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomiMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Leggi anche: Calciomercato Juve: i 5 nomi preferiti da Spalletti. Ecco i colpi per alzare il livello Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato; Comolli e i colpi Juve: Vi dico chi ci serve. Spunta il rito Stadium: Mia moglie mi ha detto...; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; Juve-Spalletti fino al 2028: ma senza Champions mercato al ribasso. Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è…Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti per la mediana è lui ... juventusnews24.com Mercato Juventus, Spalletti vuole due colpi top a parametro zeroLuciano Spalletti avrebbe già tracciato le priorità da sottoporre alla dirigenza della Juventus per il prossimo mercato: servono innesti di assoluto livello per riportare il club ... tuttojuve.com Lewandowski lascia tutto aperto, l’agente in Italia: Juve e Milan fiutano l’affare di mercato - facebook.com facebook Il mercato della #Juve: piani, strategie e nomi. Da #BernardoSilva a #Goretzka, l'agenda di #Comolli e #Spalletti x.com