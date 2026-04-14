Il mercato dell'Inter si avvicina a una fase di cambiamenti nel reparto centrocampo, con diverse operazioni in vista. Tra i giocatori coinvolti ci sono Stankovic e Koné, che potrebbero lasciare la rosa. La squadra potrebbe adottare un nuovo assetto tattico, con il 4-3-3 proposto da Chivu. Sono ancora in bilico le decisioni su chi resterà e chi invece andrà via dalla società.

Inter News 24 Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione a centrocampo: da Stankovic fino a Koné. Ecco chi resterà e chi andrà via. Non sarà solo la difesa a subire profondi mutamenti. In estate, il reparto che verrà maggiormente stravolto dal calciomercato sarà il centrocampo, cuore pulsante dell’ Inter di Cristian Chivu. Come sottolineato da «La Gazzetta dello Sport», la dirigenza nerazzurra sta pianificando una “mezza rivoluzione” che coinvolgerà quasi tutti i profili nevralgici della rosa. L’obiettivo è chiaro: supportare la nuova visione tattica dell’allenatore rumeno, che sembra intenzionato a cambiare rotta rispetto al passato. Il grande nome sul taccuino è quello di Manu Koné, obiettivo dichiarato per dare fisicità e dinamismo, ma non è l’unica mossa prevista.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro cambia pelle: da Stankovic a Koné fino… al 4-3-3 di Chivu. Ecco chi resta e chi va

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