L’ASVEL ha offerto 4,5 milioni di euro per il giocatore, rilanciando la trattativa. La squadra francese cerca di convincere l’atleta a trasferirsi in Francia, mettendo sul tavolo una cifra superiore rispetto alle proposte di altri club. Resta da capire come farà l’Olimpia a rispondere a questa offerta e se riuscirà a trattenere il giocatore. In caso di partenza, si valutano possibili sostituti per coprire il ruolo lasciato libero.

? Punti chiave Come farà l'Olimpia a contrastare l'offerta milionaria dell'ASVEL?. Chi potrà sostituire Brooks se il giocatore sceglierà la Francia?. Perché la proposta francese mette in crisi il progetto di Milano?. Quali sono le reali intenzioni di Brooks riguardo al rinnovo?.? In Breve Offerta biennale da 4,5 milioni euro per superare Partizan e Olimpia Milano.. Brooks ha registrato una media di 13,1 punti a partita in Eurolega.. Decisione definitiva prevista in estate alla scadenza dei vincoli contrattuali attuali.. Tony Parker punta al rilancio economico per migliorare i risultati europei dell'ASVEL.. L’ASVEL di Tony Parker punta ad Armoni Brooks con un’offerta biennale da 4,5 milioni di euro complessivi, superando la concorrenza del Partizan Belgrado e dell’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato Eurolega: l’ASVEL rilancia su Brooks con 4,5 milioni

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