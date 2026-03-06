ASVEL resiste al ritorno dell' Efes nel match di Eurolega

L’ASVEL ha affrontato l’Efes in una partita di Eurolega, portando a casa la vittoria con il punteggio di 91-88. La sfida ha visto i francesi mantenere il controllo nel corso del match, resistendo al tentativo di rimonta degli avversari. La partita si è conclusa con l’ASVEL che ha ottenuto i tre punti dopo un confronto intenso e combattuto fino all’ultimo minuto.

Una sfida di spessore europeo ha messo a confronto ASVEL ed Efes, con i francesi capaci di gestire la contesa e chiudere sul punteggio di 91-88. L'incontro ha mostrato una partenza convincente da parte di ASVEL, che ha condotto per larghi tratti, e una rimonta turca interpretata con decisione, senza però stravolgere l'esito finale. L'apporto decisivo è arrivato dai singoli protagonisti, capaci di trasformare i possessi chiave in punti pesanti in momenti cruciale della partita. La sfida si è sviluppata con l'ASVEL in controllo per lunghi tratti, mantenendo un vantaggio non superiore a otto punti nella ripresa. Nonostante le accelerazioni di Efes, la squadra francese ha saputo proteggere la leadership nelle fasi decisive, chiudendo la gara con una gestione efficace dei possessi e delle rotazioni difensive.