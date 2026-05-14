Tony Parker in panchina e Pierre Gasly socio | l' Asvel resta in Eurolega

Tony Parker, ex giocatore di basket, si trova in panchina come dirigente dell’Asvel, mentre Pierre Gasly, pilota di Formula 1, è diventato socio della società. L’obiettivo dichiarato è mantenere la squadra in Eurolega, considerato il miglior campionato di basket in Europa. Parker, che detiene la quota di maggioranza, ha affermato che quando arriverà l’NBA Europe, la società vuole fungere da collegamento tra i due sport. La presenza di Gasly tra i soci è stata resa nota in questa cornice.

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Pronta a salire sul treno di Nba Europe, tra i 13 soci di lungo termine di Eurolega era quella che più si era allontanata dal fronte, poi rimasto compatto di fronte alla minaccia americana. L'Asvel di Villeurbanne, sobborgo di Lione, ha invece annunciato che resterà in Eurolega, dove peraltro ha appena chiuso la stagione all'ultimo posto con sole 8 vittorie, ufficializzando anche l'ingresso di nuovi importanti soci. Tra questi il pilota di F1 Pierre Gasly insieme a Maxime Gillot nel gruppo svizzero HelvetX, strizzando così l'occhio alla Svizzera francofona e al polo di Ginevra, a un paio d'ore da Lione. "Con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tony Parker in panchina e Pierre Gasly socio: l'Asvel resta in Eurolega ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ASVEL resiste al ritorno dell'Efes nel match di EurolegaUna sfida di spessore europeo ha messo a confronto ASVEL ed Efes, con i francesi capaci di gestire la contesa e chiudere sul punteggio di 91-88. Leggi anche: La rivalità tra Pierre Gasly ed Esteban Ocon continua dopo 18 anni di tensione.