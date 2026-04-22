Villa comunale di Avellino più giochi e sicurezza per i bambini | l' appello delle famiglie

Nelle prime ore dopo l’annuncio, molte famiglie e cittadini si sono recati nella villa comunale di Avellino per usufruire dei nuovi giochi e verificare le migliorie sulla sicurezza dedicate ai bambini. La presenza di gruppi di genitori e bambini è aumentata rapidamente, dimostrando l’interesse della comunità verso questa iniziativa. La richiesta di ulteriori interventi e l’attenzione verso gli spazi dedicati ai più piccoli si sono fatte subito evidenti.

Già nelle prime ore successive al lancio dell’iniziativa, si è registrata un’ottima partecipazione da parte di cittadini, famiglie e genitori, a conferma di quanto il tema sia profondamente sentito e ampiamente condiviso dalla comunità avellinese.La Villa Comunale di Avellino è da sempre uno dei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Bimba azzannata da un cane nella villa comunale di Salerno, l'appello di CammarotaCammarota: "Obbligo di museruola, sempre e non solo su richiesta dell’autorità, per i cani pericolosi o di grossa taglia" Dramma sfiorato presso la... Leggi anche: "1000 mani unite", il 27 marzo un pomeriggio di solidarietà, giochi e condivisione per bambini e famiglie Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comune di Avellino, altro impulso alle opere pubbliche: 18 milioni dai Prius. Ecco l’elenco; Cantiere villa comunale a Napoli, Fratelli d'Italia chiede di accelerare sui lavori; Atripalda, anfiteatro villa comunale: muri ripuliti dopo lo sfregio dei vandali; Foggia in vetrina, la rivista Italo Magazine dedica un ampio servizio alla villa comunale cittadina. Maxi rissa prima del concerto di Coez ad Avellino. Il deputato Borrelli denuncia: Scene vergognose che hanno causato panico tra le persone – IL VIDEOQuella che doveva essere una festa di gioia di fine d’anno ad Avellino con Coez e il rapper LeOne sul palco allestito in Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza della Villa comunale, ha assunto un ... ilfattoquotidiano.it Atripalda, anfiteatro villa comunale: muri ripuliti dopo lo sfregio dei vandaliTornano puliti i muri dell’anfiteatro della villa comunale Don Giuseppe Diana di Atripalda. Dopo i recenti atti vandalici, lo spazio pubblico ubicato sul retro della Dogana ... ilmattino.it Un nuovo spazio da scoprire a Napoli. Alla Casina Pompeiana apre il Biodiversity Gateway: installazioni, laboratori e percorsi interattivi nel cuore della Villa Comunale - facebook.com facebook