Frosinone Il 9 e 10 Maggio torna Saga il festival delle storie due giorni tra fumetto cinema e cosplay alla Villa Comunale

A Frosinone il festival delle storie torna il 9 e 10 maggio, con la sua terza edizione. L'evento si svolge alla Villa Comunale e include attività legate a fumetti, cinema e cosplay. Durante le giornate sono previste esposizioni, incontri e iniziative dedicate a diverse forme di narrazione. La manifestazione si svolge su due giorni e coinvolge appassionati di varie età.

Cronache Cittadine A FROSINONE torna “Saga”, il festival delle storie, giunto alla sua terza edizione: appuntamento il 9 e 10 Maggio alla L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Frosinone. Il 9 e 10 Maggio torna “Saga”, il festival delle storie, due giorni tra fumetto, cinema e cosplay alla Villa Comunale Notizie correlate Romics 2026, torna il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema & gamesC’è tutto l’immaginario della pop culture, l’innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più... Due giorni di concerti, talk e street food: il Festival del Primo Maggio torna a GalliateDopo il debutto dello scorso anno, che ha registrato oltre 2mila presenze, il Festival del Primo Maggio torna a Galliate per l'edizione 2026 con un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tutto quello che sappiamo su Villa Comunale Frosinone eventi; Alla Villa Comunale di Frosinone l’ultimo evento di Let’s Move Together -; Frosinone, contributi affitto 2026: pubblicato il bando per il sostegno alle famiglie; Frosinone, i nuovi giochi per bambini nei parchi. I primi montati nella piazza dello Scalo. Villa Comunale di FrosinoneVilla Comunale é un bene pubblico costituito da un parco con area attrezzata per attività ginnico-sportive, parco giochi che assolve alla funzione ricreativa, salutistica, culturale, ambientale e ... exibart.com ACI CATENA, VILLA “FALCONE & BORSELLINO”: SOPRALLUOGO DEL COMUNE, VIA ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE È stato effettuato questa mattina ad Aci Catena un sopralluogo alla villa comunale centro “Falcon - facebook.com facebook Petizione · Annullare l'abbattimento dei ficus secolari della Villa comunale ad Augusta - Italia · “Firmate la petizione e aiutateci a conservare la bellezza e la storia della nostra città” x.com