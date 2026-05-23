Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un messaggio in cui elenca i risultati del Consiglio dei ministri di venerdì, sottolineando i provvedimenti adottati nel settore energia, trasporti, agricoltura e assistenza alle famiglie. Ha affermato che il governo lavora con serietà e si concentra sulle questioni considerate prioritarie per l’economia italiana. Il post evidenzia l’attenzione alle misure di sostegno e sviluppo in vari settori chiave, senza dettagliare i contenuti specifici delle decisioni prese.

Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati raggiunti dopo il Consiglio dei ministri di venerdì in un post sui social, elencando i nuovi provvedimenti per supportare la spina dorsale dell’economia italiana. «Con il Consiglio dei ministri di ieri abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata sui mercati internazionali». In effetti, la guerra in Iran prosegue al passo con quella in Ucraina, prolungando le incertezze dovute alla disponibilità dei carburanti e delle risorse energetiche più in generale. Ed è anche per questo che la premier ha annunciato le nuove misure del governo italiano,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni, l’orgoglio delle cose fatte: “Energia, trasporti, agricoltura e famiglie. Noi lavoriamo con serietà”

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