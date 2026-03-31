Sigonella Maiorino M5S | Governo Meloni bypassato Trump chiede l'uso della base a cose fatte

La capogruppo M5S in commissione Difesa ha commentato la decisione del ministro della Difesa di negare l'uso della base di Sigonella per l'atterraggio di alcuni bombardieri, definendola un'interruzione

La capogruppo M5s in commissione Difesa, Alessandra Maiorino, in un'intervista a Fanpage.it, commenta la decisione del ministro Crosetto di negare l'utilizzo della base di Sigonella per l'atterraggio di alcuni bombardieri: "Stop doveroso e tardivo. È il governo stesso ad avere ammesso che si tratta di una guerra illegale, e allora perché continua a consentire l’uso di Sigonella come cruciale hub di supporto alle operazioni belliche americane contro Teheran per missioni di intelligence, individuazione obiettivi e supporto logistico per le basi Usa nel Golfo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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