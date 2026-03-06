Iran Salvini incontra Giorgetti | Lavoriamo su energia e trasporti Italiani rientrano dal Golfo

Il ministro degli Esteri ha annunciato che oggi 2.500 italiani lasceranno l’area del Golfo. Nel frattempo, in Iran, Salvini ha incontrato Giorgetti per discutere di energia e trasporti. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa alla Farnesina, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche di questi spostamenti.

Oggi sono 2.500 gli italiani che lasceranno l'area del Golfo. A renderlo noto, in una conferenza stampa alla Farnesina, è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Una parte di connazionali si sta dirigendo verso gli Emirati, ma anche in Oman, Bahrein e Kuwait. "Ringrazio i vertici della compagnia per aver risposto positivamente al nostro appello - ha detto Tahani - Stiamo lavorando per far partire altri italiani nei prossimi giorni da Israele verso l'Egitto dove saranno assistiti dalla nostra ambasciata” per poi rientrare verso l'Italia. Dall'altra parte, stamattina il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha riunito i vertici della Lega per fare il punto sulla situazione alla luce delle tensioni internazionali e dell'avvicinarsi del referendum Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

