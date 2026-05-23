Durante il diciassettesimo Festival del Lavoro, la presidente del Consiglio ha condiviso un messaggio video in cui ha affermato che l’intelligenza artificiale può rappresentare una risorsa, purché si tenga presente il ruolo centrale della persona. Ha sottolineato che l’uso dell’IA deve essere orientato a supportare il mercato del lavoro e migliorare le condizioni dei lavoratori. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali misure o piani specifici legati alla tecnologia.

A Roma, nel contesto della giornata conclusiva del diciassettesimo Festival del Lavoro, la presidente del Consiglio Meloni ha inviato un video messaggio per affrontare il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato occupazionale. Il dibattito si è concentrato sulla necessità di gestire le nuove tecnologie senza che queste finiscano per erodere i diritti dei lavoratori. Meloni ha sottolineato come l’obiettivo del governo sia quello di rilanciare il mercato del lavoro rendendolo più dinamico, ma con una direzione precisa. La tecnologia deve restare uno strumento al servizio dell’individuo, evitando che diventi un meccanismo volto esclusivamente alla sostituzione delle persone nelle loro mansioni quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: l’IA è una risorsa se al centro resta la persona

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