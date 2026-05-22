I progetti che fanno la differenza Al centro resta sempre la persona

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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FIRENZE Sono numerose le imprese toscane che si sono distinte nelle varie Tappe Impact di " Imprese Vincenti ", percorso sulla cui importanza si è soffermato Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo. Tre le aziende toscane brilla Arke, cooperativa sociale di Pistoia è stata premiata durante la seconda edizione dell’evento. Attiva dal 2007 nell’assistenza sociale, è specializzata in progetti per l’inclusione orientati ai bisogni lavorativi e abitativi di persone appartenenti a fasce deboli. Si occupa inoltre di riqualificazione di fabbricati per la coabitazione sociale, in accordo con i diversi portatori d’interesse dei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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