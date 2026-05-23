Il governo ha dichiarato di voler sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. Questa posizione è stata comunicata pubblicamente sin dall'inizio. La premier ha ribadito che la strategia è quella di favorire le attività economiche che generano occupazione. Non sono stati annunciati interventi specifici o modifiche legislative. La dichiarazione è stata rilasciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti futuri.

La premier interviene al Festival del Lavoro e rivendica il cambio di paradigma impresso dal suo governo. Calderone: «Il decreto Primo maggio del 2023 provvedimento simbolo di questi anni» «La strategia del governo è stata chiara fin dall’inizio su questo tema, sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. Ogni provvedimento adottato in questi anni va in questa direzione, i risultati in qualche modo ci stanno dando ragione». Intervenendo con un videomessaggio al Festival del Lavoro, in corso a Roma, la premier Giorgia Meloni è tornata a sottolineare il cambio di paradigma impresso dal suo governo, dopo gli anni dell’assistenzialismo indiscriminato e fine a se stesso targati Conte e sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «La strategia del governo chiara fin da subito: sosteniamo chi crea ricchezza e posti di lavoro» (video)

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Meloni al Festival del Lavoro: Sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro

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