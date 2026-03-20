Tra memoria e innovazione | Sosteniamo chi crea valore

Il 19 marzo, tra Milano e la Brianza, si celebra una giornata dedicata a oltre 2.280 artigiani chiamati Giuseppe. Per molti di loro questa data rappresenta anche un momento speciale come padri di famiglia, rendendo il giorno una ricorrenza che unisce tradizione e vita quotidiana. Sono queste le persone che, tra memoria e innovazione, continuano a creare valore sul territorio.

Chiamarsi Giuseppe e fare l’artigiano. Per 2.280 persone tra Milano e la Brianza il 19 marzo è una doppia festa o addirittura tripla se sono anche padri di famiglia. Secondo un vecchio adagio, “chi si chiama Giuseppe e fa il falegname, è artigiano due volte”. Dai dati del Registro imprese, rielaborati da Unione Artigiani, i “Giuseppe” di mestiere artigiano sono 609 tra Monza e la Brianza, con 69 legnamè battezzati col nome del Santo. Esaminando i numeri dal punto di vista anagrafico e temporale si nota che il nome Giuseppe è particolarmente diffuso tra gli artigiani boomer, nati negli anni Sessanta e Settanta. Tra i più giovani è una rarità.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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