Mille posti di lavoro al giorno Governo Meloni record longevità

Ogni giorno vengono creati circa mille nuovi posti di lavoro, un dato che riflette una tendenza positiva sul mercato occupazionale. Nonostante le difficoltà e le sfide dell'agenda politica, questa cifra rappresenta una costanza che si protrae nel tempo. La stabilità di questa crescita occupazionale viene considerata significativa nel quadro delle azioni del nuovo governo.

La tappa di certo nulla cambia alle asperità dell'agenda che il governo sta affrontando, ma il dato sul piano politico evidenzia il valore della stabilità, e poco non è. Il punto di passaggio è stato toccato ieri ed è la stessa Presidente del Consiglio Meloni a rimarcarlo: «Il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana», scrive sui social, precisando però che «non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani». Ecco la contabilità dei giorni: a 1.288 giorni dall'insediamento, l'esecutivo supera il governo Silvio Berlusconi IV, fermatosi a 1.🔗 Leggi su Iltempo.it

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