Meloni grazia Renzi per i poster fascisti Ma la sinistra sbraita | Elogia Almirante
Il premier ha definito una decisione di grazia per un ex politico coinvolto in poster considerati fascisti, chiudendo così la polemica con un alleato di maggioranza. La sinistra ha accusato il governo di aver elogiato un esponente di partito di estrema destra. Il Partito Democratico ha rilanciato accuse di legami con il passato missino, dimenticando però figure della Repubblica di quegli anni. Il premier ha dichiarato di avere altre priorità e ha evitato ulteriori commenti.
Detto fatto, la Meloni pubblica il post e la sinistra ci casca: «Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante», scrive sui social Giorgia Meloni, «il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione». A sinistra, dicevamo, abboccano: «Sui suoi profili social», scrive l’ex ministro dem Andrea Orlando, «Giorgia Meloni rivendica la continuità con il percorso politico di Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Laverita.info
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