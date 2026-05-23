Meloni grazia Renzi per i poster fascisti Ma la sinistra sbraita | Elogia Almirante

Notizia in breve

Il premier ha definito una decisione di grazia per un ex politico coinvolto in poster considerati fascisti, chiudendo così la polemica con un alleato di maggioranza. La sinistra ha accusato il governo di aver elogiato un esponente di partito di estrema destra. Il Partito Democratico ha rilanciato accuse di legami con il passato missino, dimenticando però figure della Repubblica di quegli anni. Il premier ha dichiarato di avere altre priorità e ha evitato ulteriori commenti.