Durante un suo intervento, l'ex presidente ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni, definendola un

Elogi all’Italia, parole di stima e di amicizia per Giorgia Meloni, riconoscimento al governo italiano per un ruolo sempre costruttivo in politica estera, con quella parola, “aiuto”, che Trump pronuncia nel corso dell’intervento e che fa impazzire la sinistra. Aiuto? Un’ammissione che l’Italia sta partecipando alla guerra “illegittima” all’Iran, secondo la tesi delirante del Pd, espressa dal responsabile degli Esteri Peppe Provenzano. In poche ore, dunque, l’ intervista rilasciata al “ Corriere della Sera ” dal presidente Usa, nella quale esprime nuovi elogi a Giorgia Meloni, diventa un caso in Italia. L’elogio di Trump a Meloni. Al quotidiano italiano il leader americano ha ribadito l’apprezzamento per la premier, lodando inoltre la disponibilità dell’Italia a contribuire alla gestione della crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Grande leader e sempre di aiuto”. Trump elogia la Meloni, la sinistra impazzisce: “Vuole la guerra!”

Trump blinda l’asse con Meloni: «Ottima leader, cerca sempre di aiutare». L’ira del Pd: «Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze...

Iran, la guerra in diretta: USA e Israele colpiscono i depositi di petrolio di Teheran. Trump elogia Meloni: “Cerca sempre di aiutare”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Washington e Tel Aviv bombardano depositi di petrolio e gli impianti di raffinazione a...

«Chi è questa donna» Trump gela Giorgia Meloni al vertice!

