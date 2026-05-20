La presidente del Consiglio italiana ha visitato il Colosseo di sera insieme al primo ministro indiano. Durante l'incontro, il leader indiano ha consegnato alla sua interlocutrice alcune caramelle chiamate “Melody”. La visita si è svolta in un orario serale e ha coinvolto i due leader in un momento di contatto diretto davanti ai resti dell’antico anfiteatro. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato altri dettagli sulla visita o sul significato del gesto del primo ministro indiano.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato una visita notturna al Colosseo con il primo ministro indiano Narenda Modi. Meloni ha pubblicato uno scatto su X che li ritrae sorridenti. “Benvenuto a Roma, amico mio!”, ha scritto Meloni. Anche Modi ha parlato del suo arrivo nella capitale. “Appena atterrato a Roma, ho avuto l’opportunità di incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a cena, seguita da una visita all’iconico Colosseo. Abbiamo scambiato opinioni su una vasta gamma di argomenti. Attendo con interesse i nostri colloqui di oggi, durante i quali proseguiremo la conversazione su come rafforzare l’amicizia tra India e Italia”, ha scritto sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-India, Meloni e Modi al Colosseo: il premier indiano regala le caramelle ‘Melody’ alla presidente del Consiglio

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Giorgia Meloni Welcomes PM Modi At Colosseum In Rome | PM Modi In Italy

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